Енисей
15:00
ШинникНе начат
Волга Ул
17:30
ЧерноморецНе начат
Нефтехимик
18:00
РодинаНе начат
Сокол
18:00
КАМАЗНе начат
Чайка
18:30
РоторНе начат
Торпедо
19:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
20:00
СКА-ХабаровскНе начат

Валерий Непомнящий оценил перспективы "Балтики" в РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о перспективах "Балтики" в этом сезоне РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Хотел бы пожелать, чтобы они держались наверху как можно дольше. То, что "Балтика" не будет бороться за выживание, — это точно. А вот на каком месте в первой восьмерке команда будет — это вопрос, - сказал Непомнящий Metaratings.

Напомним, "Балтика" вернулась в РПЛ в этом сезоне, став победителем Первой Лиги в сезоне-2024/2025.

На данный момент подопечные Андрея Талалаева располагаются на третьем месте в таблице РПЛ, имея в своем активе 15 очков в 7 матчах. Команда идет без поражений в чемпионате.

