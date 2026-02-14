Экс-игрок "Зенита": клубу надо молиться на Вендела

"Зениту" надо молиться на Вендела.Человек приехал из отпуска, опоздал, неделю потренировался - и лучший на поле. Он играет ключевую роль в команде, а момент с его голом, когда он сделал спринт со своей половины поля, один из лучших на этом турнире (Зимнем Кубке РПЛ)", - сказал Семшов "РБ Спорту".
Ранее стало известно, что бразильский игрок опоздал на тренировочные сборы клуба на неделю.
Вендел выступает в составе петербургского "Зенита" с начала октября 2020 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых полузащитник провел 16 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.