Экс-игрок "Зенита": клубу надо молиться на Вендела

Бывший игрок "Зенита" Игорь Семшов высказался о полузащитнике петербургского клуба Венделе.
Фото: ФК "Зенит"
Российский специалист заявил, что Вендел является лучшим футболистом "Зенита".

"Зениту" надо молиться на Вендела.
Человек приехал из отпуска, опоздал, неделю потренировался - и лучший на поле. Он играет ключевую роль в команде, а момент с его голом, когда он сделал спринт со своей половины поля, один из лучших на этом турнире (Зимнем Кубке РПЛ)", - сказал Семшов "РБ Спорту".

Ранее стало известно, что бразильский игрок опоздал на тренировочные сборы клуба на неделю.

Вендел выступает в составе петербургского "Зенита" с начала октября 2020 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых полузащитник провел 16 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

