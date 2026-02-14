Семшов: Вахания нужен "Краснодару"

"Переход Вахании - то, что нужно, в плане большего подключения в атаку.Требования к крайнему защитнику поменялись, сейчас мало только оборонительных качеств, нужны качества в атаке - в этом плане Вахания сильнее того же Пальцева", - сказал Семшов "РБ Спорту".
Ранее в СМИ появилась информация, что Илья Вахания перейдет в "Краснодар" в летнее трансферное окно.
На данный момент российский футболист выступает за "Ростов". В текущем сезоне за клуб правый защитник провел 22 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.