Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:00
ФакелНе начат
Спартак Кострома
17:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
УэльсНе начат
Литва
19:00
МальтаНе начат
Грузия
19:00
ТурцияНе начат
Болгария
21:45
ИспанияНе начат
Лихтенштейн
21:45
БельгияНе начат
Нидерланды
21:45
ПольшаНе начат
Люксембург
21:45
Северная ИрландияНе начат
Словакия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
ФинляндияНе начат
Гибралтар
19:00
АлбанияНе начат
Россия
20:00
ИорданияНе начат

Футболист "Динамо" может покинуть клуб из-за малого количества игрового времени

Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы защитника "Динамо" Дмитрия Скопинцева, заявил, что его клиент может покинуть клуб.
Фото: ФК "Динамо"
"На сегодняшний день Скопинцев провел немало игр, в том числе в стартовом составе, но, к сожалению, да, этого времени становится все меньше, что подталкивает на мысли о возможном уходе, так как Дима максималист и его не может устраивать ситуация, при которой он будет мало играть", - цитирует Агузарова "Матч ТВ".

В текущем сезоне Дмитрий Скопинцев провел за московское "Динамо" во всех турнирах 9 матчей и отметился 1 результативной передачей. Защитник выступает за бело-голубых с 2020 года, контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2029 года.

Ранее Дмитрий Скопинцев был игроком калининградской "Балтики", "Ростова", "Краснодара" и петербургского "Зенита". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего защитника в 2,5 миллиона евро.

