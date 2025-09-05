Матчи Скрыть

Полузащитник "Динамо" указал на главную проблему команды

Полузащитник "Динамо" Данил Глебов прокомментировал неудачный старт команды.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Много работаем, всё делаем, но не можем нащупать свою игру. Глобально наладили оборону. Не могу сказать, что у наших ворот много моментов. Нам нужно больше работать над атакой, стараться больше забивать", - сказал Глебов в интервью Евро-Футбол.Ру.

В семи стартовых турах Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" потерпело три поражения, дважды сыграло вничью и одержало две победы. Команда Валерия Карпина набрала восемь очков и находится на 10-й строчке в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей бело-голубых отделяет всего два балла, а от топ-3 - семь очков.

Данил Глебов в этом сезоне РПЛ провёл за бело-голубых семь матчей и не отметился результативными действиями.

