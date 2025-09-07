Полузащитник "Динамо" высказался о результатах команды в РПЛ

- Не совсем удачный старт. Понятно, что переживаем, но нужно принимать ситуацию, какая она есть. Главное — не кидать вёсла и стараться исправлять положение, - сказал Глебов "Матч ТВ".
На данный момент подопечные Валерия Карпина располагаются на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги. "Динамо" набрало 8 очков в семи сыгранных матчах. В следующем туре бело-голубые сыграют с московским "Спартаком". Встреча состоится 13 сентября в 16:45 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена".
Полузащитник "Динамо" Данил Глебов оценил старт сезона РПЛ в исполнении бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо" Москва