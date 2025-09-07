Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
16:00
ЕнисейНе начат
Шинник
17:00
Волга УлНе начат
КАМАЗ
17:00
ТорпедоНе начат
Черноморец
18:00
УфаНе начат
Ротор
18:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
16:00
БолгарияНе начат
Литва
19:00
НидерландыНе начат
Северная Македония
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
Северная ИрландияНе начат
Люксембург
21:45
СловакияНе начат
Турция
21:45
ИспанияНе начат
Польша
21:45
ФинляндияНе начат
Бельгия
21:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
18:15
РоссияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
18:00
ЛокомотивНе начат

Полузащитник "Динамо" высказался о результатах команды в РПЛ

Полузащитник "Динамо" Данил Глебов оценил старт сезона РПЛ в исполнении бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо" Москва
- Не совсем удачный старт. Понятно, что переживаем, но нужно принимать ситуацию, какая она есть. Главное — не кидать вёсла и стараться исправлять положение, - сказал Глебов "Матч ТВ".

На данный момент подопечные Валерия Карпина располагаются на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги. "Динамо" набрало 8 очков в семи сыгранных матчах. В следующем туре бело-голубые сыграют с московским "Спартаком". Встреча состоится 13 сентября в 16:45 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится