Игрок сборной России: даже с Брунеем надо показывать свой максимум - работаем, чтобы не упасть в таблице ФИФА

"Будут интересные игры дальше. Но не знаю, как играет Перу и другие. Всех ждем на стадионе. Игра будет интереснее, чем сегодня. Мне без разницы, с кем играть. Надо показать свою игру. Даже с Брунеем надо показывать свой максимум. Мы всегда были мотивированы. Все мы хотим и ждём возвращения, работаем над тем, чтобы не упасть в таблице ФИФА", - приводит слова Дивеева "Матч ТВ".
Сегодня, 7 сентября, национальная команда России одержала выездную победу над сборной России со счетом 4:1, забитыми мячами в составе команды Валерия Карпина отметились: Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук, в составе гостей - Акрам Афиф. Также в сентябре сборная России сыграла вничью (0:0) с Иорданией в Москве.
В октябре национальная команда России проведет товарищеские встречи с Ираном и Боливией, а в ноябре - с Перу и Чили. В ноябре прошлого года сборная России одержала победу над Брунеем со счетом 11:0 - эта победа стала самой крупной в истории национальной команды страны.
Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался об уровне соперников национальной команды.
Фото: РФС