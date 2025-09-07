Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
2 - 0 2 0
ЕнисейЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
Волга УлЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
ТорпедоЗавершен
Черноморец
3 - 2 3 2
УфаЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
3 - 0 3 0
БолгарияЗавершен
Литва
2 - 3 2 3
НидерландыЗавершен
Северная Македония
5 - 0 5 0
ЛихтенштейнЗавершен
Германия
3 - 1 3 1
Северная Ирландия2 тайм
Люксембург
0 - 1 0 1
Словакия2 тайм
Турция
0 - 6 0 6
Испания2 тайм
Польша
3 - 0 3 0
Финляндия2 тайм
Бельгия
6 - 0 6 0
КазахстанЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
1 - 4 1 4
РоссияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
2 - 3 2 3
ЛокомотивЗавершен

Игрок сборной России: даже с Брунеем надо показывать свой максимум - работаем, чтобы не упасть в таблице ФИФА

Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался об уровне соперников национальной команды.
Фото: РФС
"Будут интересные игры дальше. Но не знаю, как играет Перу и другие. Всех ждем на стадионе. Игра будет интереснее, чем сегодня. Мне без разницы, с кем играть. Надо показать свою игру. Даже с Брунеем надо показывать свой максимум. Мы всегда были мотивированы. Все мы хотим и ждём возвращения, работаем над тем, чтобы не упасть в таблице ФИФА", - приводит слова Дивеева "Матч ТВ".

Сегодня, 7 сентября, национальная команда России одержала выездную победу над сборной России со счетом 4:1, забитыми мячами в составе команды Валерия Карпина отметились: Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук, в составе гостей - Акрам Афиф. Также в сентябре сборная России сыграла вничью (0:0) с Иорданией в Москве.

В октябре национальная команда России проведет товарищеские встречи с Ираном и Боливией, а в ноябре - с Перу и Чили. В ноябре прошлого года сборная России одержала победу над Брунеем со счетом 11:0 - эта победа стала самой крупной в истории национальной команды страны.

