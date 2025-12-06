Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
14:00
РубинНе начат
Спартак
16:45
ДинамоНе начат
Зенит
19:30
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
15:30
АрсеналНе начат
Эвертон
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
ЧелсиНе начат
Ньюкасл
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
18:00
БрентфордНе начат
Лидс
20:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
ХетафеНе начат
Алавес
18:15
Реал СосьедадНе начат
Бетис
20:30
БарселонаНе начат
Атлетик
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
17:00
ФиорентинаНе начат
Интер
20:00
КомоНе начат
Верона
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
ФрайбургНе начат
Вольфсбург
17:30
УнионНе начат
Аугсбург
17:30
БайерНе начат
Штутгарт
17:30
БаварияНе начат
Кельн
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
РБ Лейпциг
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
19:00
ЛансНе начат
Тулуза
21:00
СтрасбургНе начат
ПСЖ
23:05
РеннНе начат

Мор сделал прогноз на матч "Краснодара" с ЦСКА: я жду ничью

Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ между "Краснодаром" и ЦСКА.
Фото: "Матч ТВ"
"Не жду много голов. Кажется, что "Краснодар" фаворит, в прошлой игре против "Крыльев" они были идеальны, а ЦСКА устал. Но именно дома "Краснодар" терпит поражения от топов. Думаю, что ЦСКА закроется и будет искать свои моменты. Я жду ничью 0:0 или 1:1", — приводит слова Мора "Матч ТВ".

"Краснодар" встретится с ЦСКА в воскресенье, 7 декабря. Матч 18-го Труа чемпионата России состоится на домашней арене "быков" в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени. Предыдущая встреча команд завершилась ничьей со счетом 1:1.

"Краснодар" является действующим чемпионом России. На данный момент команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. Армейцы уступают одно очко и располагаются на второй строчке.

