Мор сделал прогноз на матч "Краснодара" с ЦСКА: я жду ничью

"Не жду много голов. Кажется, что "Краснодар" фаворит, в прошлой игре против "Крыльев" они были идеальны, а ЦСКА устал. Но именно дома "Краснодар" терпит поражения от топов. Думаю, что ЦСКА закроется и будет искать свои моменты. Я жду ничью 0:0 или 1:1", — приводит слова Мора "Матч ТВ".
"Краснодар" встретится с ЦСКА в воскресенье, 7 декабря. Матч 18-го Труа чемпионата России состоится на домашней арене "быков" в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени. Предыдущая встреча команд завершилась ничьей со счетом 1:1.
"Краснодар" является действующим чемпионом России. На данный момент команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. Армейцы уступают одно очко и располагаются на второй строчке.