- Старт сезона у "Спартака" и правда был неудачный, но сейчас команда потихоньку начинает набирать очки. Была очень уверенная игра с "Зенитом", после которой идут одни победы, - сказал Чернов Legalbet.
Напомним, "Спартак сыграл вничью с "Зенитом" в матче пятого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счетом 2:2. После этого красно-белые одержали победы над "Рубином" (2:0) и "Сочи" (2:1).
На данный момент подопечные Деяна Станковича идут на шестом месте в РПЛ с 11 очками. В следующем туре красно-белые сыграют с московским "Динамо". Встреча состоится 13 сентября в 16:45 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена".
Защитник "Спартака" оценил старт сезона в исполнении команды
Защитник "Спартака" Никита Чернов, выступающий за "Крылья Советов" на правах аренды, высказался о старте сезона в исполнении красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"