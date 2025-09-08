Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
1 - 0 1 0
ЧайкаЗавершен
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
СоколЗавершен
Урал
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
0 - 1 0 1
Фарерские островаЗавершен
Греция
0 - 3 0 3
ДанияЗавершен
Беларусь
0 - 2 0 2
ШотландияЗавершен
Израиль
4 - 5 4 5
ИталияЗавершен
Хорватия
4 - 0 4 0
ЧерногорияЗавершен
Швейцария
3 - 0 3 0
СловенияЗавершен
Косово
2 - 0 2 0
ШвецияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
5 - 0 5 0
МЛ ВитебскЗавершен

Защитник "Спартака" оценил старт сезона в исполнении команды

Защитник "Спартака" Никита Чернов, выступающий за "Крылья Советов" на правах аренды, высказался о старте сезона в исполнении красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
- Старт сезона у "Спартака" и правда был неудачный, но сейчас команда потихоньку начинает набирать очки. Была очень уверенная игра с "Зенитом", после которой идут одни победы, - сказал Чернов Legalbet.

Напомним, "Спартак сыграл вничью с "Зенитом" в матче пятого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счетом 2:2. После этого красно-белые одержали победы над "Рубином" (2:0) и "Сочи" (2:1).

На данный момент подопечные Деяна Станковича идут на шестом месте в РПЛ с 11 очками. В следующем туре красно-белые сыграют с московским "Динамо". Встреча состоится 13 сентября в 16:45 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится