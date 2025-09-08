- У меня нет мечты просто попасть в абы какой клуб, но из Европы. Поеду, когда будет сильный клуб, который сделает достойное предложение моей команде. Для меня важно играть, а не сидеть на скамейке, - сказал Дмитриев Metaratings.
Игорь Дмитриев перешел в московский "Спартак" из "Урала" летом прошлого года. Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего Дмитриева составляет 1 миллион евро. В текущем сезоне нападающий принял участие в девяти матчах за "Спартак", отдав 2 голевые передачи.
Нападающий "Спартака" высказался о возможном переходе в европейский чемпионат
Нападающий "Спартака" Игорь Дмитриев рассказал, когда планирует перебраться в европейский чемпионат.
Фото: "Чемпионат"