Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
1 - 0 1 0
ЧайкаЗавершен
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
СоколЗавершен
Урал
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
0 - 1 0 1
Фарерские островаЗавершен
Греция
0 - 3 0 3
ДанияЗавершен
Беларусь
0 - 2 0 2
ШотландияЗавершен
Израиль
4 - 5 4 5
ИталияЗавершен
Хорватия
4 - 0 4 0
ЧерногорияЗавершен
Швейцария
3 - 0 3 0
СловенияЗавершен
Косово
2 - 0 2 0
ШвецияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
5 - 0 5 0
МЛ ВитебскЗавершен

Нападающий "Спартака" высказался о возможном переходе в европейский чемпионат

Нападающий "Спартака" Игорь Дмитриев рассказал, когда планирует перебраться в европейский чемпионат.
Фото: "Чемпионат"
- У меня нет мечты просто попасть в абы какой клуб, но из Европы. Поеду, когда будет сильный клуб, который сделает достойное предложение моей команде. Для меня важно играть, а не сидеть на скамейке, - сказал Дмитриев Metaratings.

Игорь Дмитриев перешел в московский "Спартак" из "Урала" летом прошлого года. Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего Дмитриева составляет 1 миллион евро. В текущем сезоне нападающий принял участие в девяти матчах за "Спартак", отдав 2 голевые передачи.

