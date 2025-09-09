Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Армения
19:00
ИрландияНе начат
Азербайджан
19:00
УкраинаНе начат
Франция
21:45
ИсландияНе начат
Сербия
21:45
АнглияНе начат
Албания
21:45
ЛатвияНе начат
Венгрия
21:45
ПортугалияНе начат
Норвегия
21:45
МолдоваНе начат
Кипр
21:45
РумынияНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
АвстрияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Эстония
19:00
АндорраНе начат

Деян Станкович выразил соболезнования в связи со смертью фотографа "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович выразил соболезнования в связи со смертью фотографа московской команды Александра Ступникова.
Фото: Getty Images Sport
"Мне хотелось бы выразить соболезнования семье и близким нашего фотографа Александра Ступникова, которого сегодня не стало. Сегодня все наши мысли о его семье. Мы все находимся ещё в шоке. Мы шокированы этой новостью. Замечательный парень, настоящий профессионал, который отдал клубу более 15 лет", — приводит слова Станковича пресс-служба "Спартака".

О смерти Александра Ступникова, который ушел из жизни в возрасте 40 лет, стало известно в понедельник, 8 сентября. Он работал фотографом красно-белых на протяжении 15-ти лет. В память о Ступникове игроки "Спартака" начали товарищеский матч с белорусским "МЛ Витебск" с минуты молчания. Встреча состоялась в понедельник, 8 августа, и завершилась победой команды Станковича со счетом 5:0.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится