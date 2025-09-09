Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Армения
19:00
ИрландияНе начат
Азербайджан
19:00
УкраинаНе начат
Франция
21:45
ИсландияНе начат
Сербия
21:45
АнглияНе начат
Албания
21:45
ЛатвияНе начат
Венгрия
21:45
ПортугалияНе начат
Норвегия
21:45
МолдоваНе начат
Кипр
21:45
РумынияНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
АвстрияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Эстония
19:00
АндорраНе начат

В Госдуме сообщили, что получили официальное обращение сотрудников "Химок"

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил об обращении сотрудников подмосковных "Химок" по невыплате зарплат.
Фото: ФК "Химки"
"Мы получили официальное письмо от бывших сотрудников "Химок". Мои помощники держат связь с переводчиком Фабио Алейшо. На ближайшее время у нас будет назначена личная встреча, где мы обсудим дальнейший план действий. По этому вопросу мы также на связи с РФС", - приводит слова Свищева "СЭ".

Сегодня, 9 сентября, стало известно, что арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб "Химки" банкротом. По итогам прошлого сезона подмосковные "Химки" заняли 12 место в турнирной таблице российского чемпионата. По окончании сезона клуб был исключен из числа участников РПЛ, "Химки" объявили о приостановке своей деятельности. Сообщалось, что долг клуба перед сотрудниками и футболистами составляет около 500 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что инвестор "Химок" Туфан Садыгов приобрел турецкий клуб "Серик Беледиеспор".

