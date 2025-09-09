- Трансферы на вход зависят от многих факторов. С большой долей вероятности до конца окна еще будут новички. На выход трансферов не планируется, только на вход. Трансферную кампанию можно будет оценить после 11-12 числа, потому что пока она не закончена.
"Динамо" из Махачкалы стартовало в новом сезоне РПЛ с двух побед, двух ничьих и трех поражений. Команда Хасанби Биджиева набрала 8 очков по итогам 7 сыгранных туров чемпионата России и располагается на 11-й позиции в турнирной таблице.
В эту пятницу, 12 сентября, махачкалинцы встретятся в гостях с казанским "Рубином" в рамках восьмого тура первенства страны.
Источник: "Чемпионат"
В махачкалинском "Динамо" сообщили, планируются ли клубом еще трансферы
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал о планах клуба по работе на трансферном рынке.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала