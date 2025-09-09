Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Армения
2 - 1 2 1
ИрландияЗавершен
Азербайджан
1 - 1 1 1
УкраинаЗавершен
Франция
2 - 1 2 1
ИсландияЗавершен
Сербия
0 - 5 0 5
АнглияЗавершен
Албания
1 - 0 1 0
ЛатвияЗавершен
Венгрия
2 - 3 2 3
ПортугалияЗавершен
Норвегия
11 - 1 11 1
МолдоваЗавершен
Кипр
2 - 2 2 2
РумынияЗавершен
Босния и Герцеговина
1 - 2 1 2
АвстрияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Эстония
0 - 0 0 0
АндорраЗавершен

В махачкалинском "Динамо" сообщили, планируются ли клубом еще трансферы

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал о планах клуба по работе на трансферном рынке.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
- Трансферы на вход зависят от многих факторов. С большой долей вероятности до конца окна еще будут новички. На выход трансферов не планируется, только на вход. Трансферную кампанию можно будет оценить после 11-12 числа, потому что пока она не закончена.

"Динамо" из Махачкалы стартовало в новом сезоне РПЛ с двух побед, двух ничьих и трех поражений. Команда Хасанби Биджиева набрала 8 очков по итогам 7 сыгранных туров чемпионата России и располагается на 11-й позиции в турнирной таблице.

В эту пятницу, 12 сентября, махачкалинцы встретятся в гостях с казанским "Рубином" в рамках восьмого тура первенства страны.

Источник: "Чемпионат"

