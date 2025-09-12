Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
19:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
19:00
Волга УлНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
22:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
21:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
21:45
ЛорьянНе начат

Карпин объяснил, почему не вызывает в сборную России полузащитника "Спартака"

Главный тренер России Валерий Карпин объяснил, почему полузащитник "Спартака" Наиль Умяров не получает вызов в национальную команду.
Фото: ФК "Спартак"
"В какой-то момент, возможно, вызовем. Есть конкуренция. В сборной есть опорные полузащитники, которые, как мы считаем, более адаптированы к требованиям. А вызывать по 5-6 новичков, как это было два года назад, мы уже не будем. Вот приехали, например, Лукин и Глебов – этого достаточно", - цитирует Карпина "Чемпионат".

В текущем сезоне Наиль Умяров провел за столичный "Спартак" во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 1 результативную передачу. 25-летний полузащитник не провел ни одного матча за сборную России, Умяров попал в расширенный список национальной команды на сентябрьские сборы, но не вошел в итоговый список.

В сентябре сборная России сыграла вничью с Иорданией в Москве (0:0), а также одержала разгромную выездную победу над Катаром (4:1). Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

