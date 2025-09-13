"Мне сказали, что в прошлом году Деян Станкович был более эмоциональным, но потом начал успокаиваться. Всегда бывают такие ситуации, когда что-то такое происходит, когда нормально разозлиться или проявить эмоции. Лично я предпочитаю таких тренеров", - приводит слова Джику "Чемпионат".
Александер Джику перешел в московский "Спартак" из турецкого "Фенербахче" в летнее трансферное окно за 2,5 миллиона евро и заключил двухлетний контракт.
Сегодня, 13 сентября, красно-белые на выезде сыграли вничью с московским "Динамо" (2:2) в 8 туре чемпионата России. В конце первого тайма главный тренер "Спартака" Деян Станкович получил красную карточку за оскорбительные высказывания в адрес главного арбитра. Александер Джику начал игру с первых минут и провел на поле весь матч.
Новичок "Спартака" высказался об эмоциональности Деяна Станковича
Защитник "Спартака" Александер Джику высказался об эмоциональности Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"