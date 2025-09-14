"Станковичу нужно быть более разумным человеком. В моменте с Маркиньосом была обыкновенная борьба. Это футбол. Деян сам в прошлом большой игрок, знает, что без борьбы футбола не бывает. Нужно держать себя в руках", - цитирует Ташуева "СЭ".
Вчера, 13 сентября, московское "Динамо" на своем поле сыграло вничью со столичным "Спартаком" (2:2) в 8 туре Российской Премьер-Лиги, забитыми мячами отметились - Бителло (дубль) и Ливай Гарсия (дубль). В конце первого тайма главный тренер красно-белых Деян Станкович получил красную карточку за оскорбительные высказывания в адрес арбитра.
Напомним, Деян Станкович работает в московском "Спартаке" с лета 2024 года, ранее сербский специалист был главным тренером "Ференцвароша" и "Црвены Звезды". Летом текущего года руководство продлило контракт с тренером до июня 2027 года. После 8 сыгранных туров красно-белые занимают 7 место в турнирной таблице чемпионата страны с 12 набранными очками.
Ташуев: Станковичу нужно быть более разумным человеком
Российский тренер Сергей Ташуев высказался об удалении Деяна Станковича в 8 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"