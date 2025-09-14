Полузащитник "Спартака" получил повреждение в игре с "Динамо". Ему наложили швы

Как сообщает источник, полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс получил рассечение подбородка во встрече 8-го тура чемпионата России против "Динамо" (2:2). Отмечается, что после игры футболисту наложили швы.
Также подчеркивается, что данное повреждение никак не повлияет на его участие в дальнейших матчах.
В этом сезоне 28-летний хавбек провел за красно-белых 7 игр в РПЛ и записал на свой счет два забитых мяча и голевую передачу.
Источник: Sport24
Фото: ФК "Спартак"