Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ЗенитПерерыв
Ростов
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧелябинскЗавершен
Сокол
0 - 0 0 0
Шинник2 тайм
Ротор
1 - 0 1 0
КАМАЗ2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Манчестер Сити
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Леванте
2 - 0 2 0
Бетис1 тайм
Осасуна
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Барселона
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
Аталанта
4 - 1 4 1
ЛеччеЗавершен
Пиза
0 - 1 0 1
УдинезеЗавершен
Сассуоло
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
1 - 1 1 1
Аугсбург2 тайм
Боруссия М
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
2 - 1 2 1
ТулузаЗавершен
Страсбург
18:15
ГаврНе начат
Метц
18:15
АнжеНе начат
Брест
18:15
ПарижНе начат
ПСЖ
18:15
ЛансНе начат
Ренн
21:45
ЛионНе начат

Полузащитник "Спартака" получил повреждение в игре с "Динамо". Ему наложили швы

Игрок красно-белых получил рассечение подбородка.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает источник, полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс получил рассечение подбородка во встрече 8-го тура чемпионата России против "Динамо" (2:2). Отмечается, что после игры футболисту наложили швы.

Также подчеркивается, что данное повреждение никак не повлияет на его участие в дальнейших матчах.

В этом сезоне 28-летний хавбек провел за красно-белых 7 игр в РПЛ и записал на свой счет два забитых мяча и голевую передачу.

Источник: Sport24

