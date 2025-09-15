Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
17:00
УралНе начат
Нефтехимик
18:30
ЕнисейНе начат
Черноморец
19:00
ЧайкаНе начат
Родина
19:30
ФакелНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
19:30
КремонезеНе начат
Комо
21:45
ДженоаНе начат

"Мы рассчитываем на большее". В "Динамо" прокомментировали неудачный старт сезона

Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о результатах команды на старте сезона.
Фото: ФК "Динамо"
"Мы рассчитываем на большее. Говорили и внутри клуба, и с главным тренером об этом. Понимаем, что у команды есть проблемы в игре и с набором очков, мы это осознаем. Важно анализировать причины и совместно улучшать ситуацию. И матч со "Спартаком" был лучше, чем предыдущие игры", – приводит слова Гафин "Матч ТВ".

После восьми туров РПЛ сезона-2025/26 команда Валерия Карпина набрала 9 очков и на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице. В субботу, 13 сентября, бело-голубые провели домашний матч со "Спартаком". Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. Отметим, что Валерий Карпин был назначен главным тренером московской команды летом 2025 года, сменив на этом посту Марцела Личка. Специалист подписал контракт с клубом до лета 2028 года.

