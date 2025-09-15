"Я сказки не комментирую. Какой смысл рассуждать, усилит Алексей "Барселону" или нет, если такой ситуации не существует", - приводит слова Семина "Спорт День за Днем".
Алексей Батраков дебютировал за "железнодорожников" в марте 2024 года - с того момента полузащитник провел за клуб во всех турнирах 54 матча и записал на свой счет 26 забитых мячей и 12 результативных передач. На счету футболиста 7 матчей в составе сборной России и 2 забитых мяча, контракт 20-летнего футболиста с "Локомотивом" рассчитан до июня 2029 года. Рыночная стоимость игрока, согласно версии Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.
Ранее российское СМИ сообщило, что каталонская "Барселона" проявляет интерес к полузащитнику и может подписать его в будущем.
Семин высказался о возможном переходе Батракова в "Барселону"
Фото: ФК "Локомотив"