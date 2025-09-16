Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
16:30
РубинНе начат
Акрон
18:45
ЛокомотивНе начат
Нижний Новгород
20:45
Динамо МхНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетик
19:45
АрсеналНе начат
ПСВ
19:45
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВильярреалНе начат
Реал Мадрид
22:00
МарсельНе начат
Ювентус
22:00
Боруссия ДНе начат
Бенфика
22:00
КарабахНе начат

Оласа ответил, сколько лет ещё планирует играть в футбол

Защитник "Краснодара" Лукас Оласа рассказал, сколько времени еще планирует играть в футбол.
Фото: ФК "Краснодар"
"Сейчас мне 31 год, у меня ещё два года контракта с "Краснодаром". Не знаю, что будет дальше, но всё может быть. В прошлом сезоне мы стали чемпионами, а в этом также хотим завоевать золото. Думаю, что ёще много лет поиграю в футбол", - сказал Оласа в интервью "РБ Спорт".

Лукас Оласа перешёл в "Краснодар" летом 2023 года из "Вальядолида" за 2,5 миллиона евро. За этот период он принял участие в 68 играх за "быков", отметился двумя забитыми голами и отдал четыре голевые передачи. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После восьми туров Российской Премьер-Лиги "Краснодар" занимает первое место, имея в своём активе 19 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится