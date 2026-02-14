Экс-футболист "Спартака": если бы Соболев хотел играть в старте, ушёл бы давно из "Зенита"

- Если бы Соболев хотел играть в старте стабильно, ушёл бы давно из "Зенита", но он тут претендует на чемпионство.
Сам клуб тоже не будет от него избавляться, потому что игрок может помочь в различных ситуациях, - передаёт слова Мостового Metaratings.
Соболев перешёл в петербургский клуб из "Спартака" в конце лета 2024 года. С того момента нападающий провёл 54 официальных матча, забил 12 мячей и оформил пять ассистов.
"Зенит" с 39 очками в копилке идёт вторым в РПЛ. Следующий матч чемпионата России команда проведёт на своём поле против "Балтики" 27 февраля.