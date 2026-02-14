По информации источника, мексиканский футболист не планирует продлевать контракт и намерен сменить команду по семейным причинам. Сообщается, что минувшей зимой интерес к игроку проявлял "Бешикташ", однако "железнодорожники" отказались продавать одного из ключевых защитников.
В нынешнем сезоне Монтес провёл 19 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.
"Локомотив" в 18 турах РПЛ набрал 37 баллов и идёт на третьей позиции в чемпионате России.
Источник: Legalbet
"Локомотив" рискует потерять одного из лидеров обороны - источник
Защитник "Локомотива" Сесар Монтес может покинуть московский клуб по окончании текущего сезона.
Фото: ФК "Локомотив"