"Локомотив" рискует потерять одного из лидеров обороны - источник

Защитник "Локомотива" Сесар Монтес может покинуть московский клуб по окончании текущего сезона.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, мексиканский футболист не планирует продлевать контракт и намерен сменить команду по семейным причинам. Сообщается, что минувшей зимой интерес к игроку проявлял "Бешикташ", однако "железнодорожники" отказались продавать одного из ключевых защитников.

В нынешнем сезоне Монтес провёл 19 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

"Локомотив" в 18 турах РПЛ набрал 37 баллов и идёт на третьей позиции в чемпионате России.

Источник: Legalbet

