В "Акроне" сообщили, что трансфер Аревало сорвался из-за политической ситуации

- К сожалению, возникла загвоздка в финальной инстанции холдинга City Group, которая принимает решение... В самом конце в City Group приняли решение, что в Россию трансфер осуществить они не могут. Это, в том числе и человеческий фактор в какой-то степени.
Напомним, в минувшее летнее трансферное окно не состоялась сделка по переходу полузащитника Кевина Аревало из уругвайского "Монтевидео Сити Торке" в тольяттинский "Акрон". В Уругвае СМИ сообщили, что уже согласованный трансфер сорвался из-за политики.
"Акрон" набрал шесть очков в 8 сыгранных турах и располагается на предпоследней 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Спортивный директор "Акрона" Антон Чистяков ответил, сорвался ли переход хавбека "Монтевидео Сити Торке" Кевина Аревало из-за политики.
Фото: ФК "Акрон"