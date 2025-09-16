Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
0 - 0 (П 4 - 2) 0 042
РубинЗавершен
Акрон
0 - 2 0 2
Локомотив2 тайм
Нижний Новгород
20:45
Динамо МхНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетик
0 - 0 0 0
Арсенал1 тайм
ПСВ
0 - 1 0 1
Юнион1 тайм
Тоттенхэм
22:00
ВильярреалНе начат
Реал Мадрид
22:00
МарсельНе начат
Ювентус
22:00
Боруссия ДНе начат
Бенфика
22:00
КарабахНе начат

В "Акроне" сообщили, что трансфер Аревало сорвался из-за политической ситуации

Спортивный директор "Акрона" Антон Чистяков ответил, сорвался ли переход хавбека "Монтевидео Сити Торке" Кевина Аревало из-за политики.
Фото: ФК "Акрон"
- К сожалению, возникла загвоздка в финальной инстанции холдинга City Group, которая принимает решение... В самом конце в City Group приняли решение, что в Россию трансфер осуществить они не могут. Это, в том числе и человеческий фактор в какой-то степени.

Напомним, в минувшее летнее трансферное окно не состоялась сделка по переходу полузащитника Кевина Аревало из уругвайского "Монтевидео Сити Торке" в тольяттинский "Акрон". В Уругвае СМИ сообщили, что уже согласованный трансфер сорвался из-за политики.

"Акрон" набрал шесть очков в 8 сыгранных турах и располагается на предпоследней 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"

