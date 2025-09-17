Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:00
КраснодарНе начат
Зенит
20:30
АхматНе начат
Сочи
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Славия
19:45
Буде-ГлимтНе начат
Олимпиакос
19:45
ПафосНе начат
Аякс
22:00
ИнтерНе начат
Ливерпуль
22:00
АтлетикоНе начат
Бавария
22:00
ЧелсиНе начат
ПСЖ
22:00
АталантаНе начат

Защитник "Ростова" - о победе над ЦСКА: терпели, главное было не пропустить

Защитник "Ростова" Илья Вахания поделился мнением об игре против ЦСКА (1:0) в 8-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
"Как бы описал матч с ЦСКА? Просто три очка. Не показалось ли мне, что «Ростову» в большинстве было тяжело? Да, 100 процентов было тяжело, мы терпели. Были свои моменты, забей мы второй гол — конечно, стыло бы намного легче, но для нас главное было не пропустить", - сказал Вахания в интервью "РБ Спорт".

Матч восьмого тура РПЛ между "Ростовом" и ЦСКА состоялся 14 сентября, на стадионе "Ростов Арена". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Голом в составе "южан" отличился бывший игрок ЦСКА Константин Кучаев.

На данный момент "Ростов" занимает 11 строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе восемь набранных очков.

Следующую игру команда Альбы проведёт в Кубке России против московского "Спартака". Матч пройдёт в четверг, 18 сентября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится