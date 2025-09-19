Угальде - об эмоциях Станковича: он живёт футболом

"Это нормально, это часть футбола. Все футболисты - эмоциональные люди. Это значит, что он живёт футболом", - сказал Угальде в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 19 сентября КДК РФС вынес дисквалификацию Деяну Станковича на один месяц во всех турнирах под эгидой РФС.
Напомним, что сербский специалист был удалён с поля в матче 8-го тура РПЛ против "Динамо" за нецензурные выражения в адрес арбитра.
После восьми сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. В девятом туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на домашнем стадионе с самарскими "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Спартак" Москва