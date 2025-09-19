Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
22:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
21:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
21:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
21:45
АнжеНе начат

Угальде - об эмоциях Станковича: он живёт футболом

Нападающий "Спартака" Манфред Угальде прокомментировал эмоциональность главного тренера команды Деяна Станковича
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Это нормально, это часть футбола. Все футболисты - эмоциональные люди. Это значит, что он живёт футболом", - сказал Угальде в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 19 сентября КДК РФС вынес дисквалификацию Деяну Станковича на один месяц во всех турнирах под эгидой РФС.

Напомним, что сербский специалист был удалён с поля в матче 8-го тура РПЛ против "Динамо" за нецензурные выражения в адрес арбитра.

После восьми сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. В девятом туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на домашнем стадионе с самарскими "Крыльями Советов".

