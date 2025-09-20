"Даже ничья нас не устроит". Футболист "Зенита" - о предстоящем матче с "Краснодаром"

"Думаю, это главный матч первой части сезона, да и в целом чемпионата. Даже несмотря на то на каком мы сейчас месте находимся, знаем, что по-любому нужно догонять. В случае нашей осечки отрыв уже будет очень большим. Прекрасно понимаем, что даже ничья нас не устроит", - цитирует Мостового "Чемпионат".
В воскресенье, 21 сентября, "Краснодар" на домашнем стадионе сыграет с петербургским "Зенитом" в матче 9 тура чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
После 8 сыгранных туров краснодарцы лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 19 набранными очками. Петербуржцы располагаются на 6 строчке с 13 баллами в своем активе. Напомним, что по итогам прошлого сезона южане впервые в истории стали чемпионами страны, команда Сергея Семака завоевала серебряные медали.