Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
1 - 2 1 2
АхматЗавершен
Акрон
2 - 2 2 2
РубинЗавершен
Динамо Мх
19:30
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 1 1 1
ФакелЗавершен
Урал
0 - 0 0 0
РоторЗавершен
Челябинск
4 - 0 4 0
РодинаЗавершен
Волга Ул
1 - 4 1 4
НефтехимикЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
ТорпедоЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Чайка
2 - 4 2 4
Спартак КостромаЗавершен
Арсенал Тула
2 - 2 2 2
УфаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ливерпуль
2 - 1 2 1
ЭвертонЗавершен
Бернли
1 - 1 1 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Вулверхэмптон
1 - 3 1 3
ЛидсЗавершен
Брайтон
2 - 2 2 2
ТоттенхэмЗавершен
Вест Хэм
1 - 2 1 2
Кристал ПэласЗавершен
Манчестер Юнайтед
19:30
ЧелсиНе начат
Фулхэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 4 0 4
ЛевантеЗавершен
Реал Мадрид
2 - 0 2 0
ЭспаньолЗавершен
Алавес
19:30
СевильяНе начат
Вильярреал
19:30
ОсасунаНе начат
Валенсия
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Болонья
2 - 1 2 1
ДженоаЗавершен
Верона
0 - 0 0 0
Ювентус1 тайм
Удинезе
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
1 - 4 1 4
МайнцЗавершен
Вердер
0 - 3 0 3
ФрайбургЗавершен
Хоффенхайм
1 - 4 1 4
БаварияЗавершен
Гамбург
2 - 1 2 1
ХайденхаймЗавершен
РБ Лейпциг
19:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
0 - 2 0 2
Ренн1 тайм
Брест
20:00
НиццаНе начат
Ланс
22:05
ЛилльНе начат

Журналист из Коста-Рики считает, что в "Спартаке" ломают карьеру Угальде

Коста-риканский журналист Futbol Centroamerica Пабло Рокка поделился мнением о перспективах форварда Манфреда Угальде в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Положение Манфреда Угальде в Спартаке вызывает серьезную обеспокоенность в Коста-Рике. Мы знали, что он хотел уехать из России в другой чемпионат, им интересовались европейские клубы, но не ожидали, что Спартак так отреагирует на интерес к Угальде. После этого он сразу сел на скамейку запасных! Зимой московский клуб купил еще одного форварда и мы не понимаем — почему так поступают с Угальде? Я и мои коллеги надеемся, что в России изменят отношение к Угальде, который в прошлом сезоне многое доказал, но оказался на скамейке запасных, - сказал Рокка в интервью "Сетевому изданию СП".

Манфред Угальде в этом сезоне принял участие в 10 матчах за красно-белых и отличился одним забитым мячом. Всего за команду костариканец провёл 62 игры, отметился 20 забитыми мячами и отдал шесть голевых передач. Также в прошедшем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, забив 17 мячей. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего оценивается в 15 миллионов евро.

После восьми сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. В девятом туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на домашнем стадионе с самарскими "Крыльями Советов".

