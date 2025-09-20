"Положение Манфреда Угальде в Спартаке вызывает серьезную обеспокоенность в Коста-Рике. Мы знали, что он хотел уехать из России в другой чемпионат, им интересовались европейские клубы, но не ожидали, что Спартак так отреагирует на интерес к Угальде. После этого он сразу сел на скамейку запасных! Зимой московский клуб купил еще одного форварда и мы не понимаем — почему так поступают с Угальде? Я и мои коллеги надеемся, что в России изменят отношение к Угальде, который в прошлом сезоне многое доказал, но оказался на скамейке запасных, - сказал Рокка в интервью "Сетевому изданию СП".
Манфред Угальде в этом сезоне принял участие в 10 матчах за красно-белых и отличился одним забитым мячом. Всего за команду костариканец провёл 62 игры, отметился 20 забитыми мячами и отдал шесть голевых передач. Также в прошедшем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, забив 17 мячей. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего оценивается в 15 миллионов евро.
После восьми сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. В девятом туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на домашнем стадионе с самарскими "Крыльями Советов".
Журналист из Коста-Рики считает, что в "Спартаке" ломают карьеру Угальде
Коста-риканский журналист Futbol Centroamerica Пабло Рокка поделился мнением о перспективах форварда Манфреда Угальде в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак" Москва