В "Спартаке" прокомментировали отсутствие Самошикова и Зорина в заявке на матч с "Крыльями"

- Зорин восстанавливается от микроповреждения. У Самошникова недомогание, - сообщает пресс-служба "Спартака".
Матч девятого тура РПЛ между "Спартаком" и "Крыльями Советов" состоится сегодня, 21 сентября, в 14:30 по московскому времени на стадионе "Лукойл Арена". Встречу обслужит судейская бригада Кирилла Левникова.
"Спартак" располагается на восьмом месте в РПЛ с 12 очками, "Крылья Советов" занимают девятую строчку с таким же количеством баллов.
В "Спартаке" высказались об отсутствии Ильи Самошикова и Даниила Зорина в заявке на матч девятого тура РПЛ с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Спартак"