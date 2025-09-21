Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
1 - 3 1 3
ДинамоЗавершен
Спартак
2 - 1 2 1
Крылья СоветовЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
РостовЗавершен
Краснодар
19:30
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
Астон ВиллаЗавершен
Борнмут
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Арсенал
0 - 1 0 1
Манчестер Сити1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
1 - 1 1 1
СельтаЗавершен
Мальорка
1 - 1 1 1
Атлетико2 тайм
Эльче
19:30
ОвьедоНе начат
Барселона
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
0 - 1 0 1
Рома2 тайм
Торино
0 - 3 0 3
АталантаЗавершен
Кремонезе
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен
Фиорентина
0 - 0 0 0
Комо1 тайм
Интер
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
3 - 4 3 4
УнионЗавершен
Байер
0 - 0 0 0
Боруссия М1 тайм
Боруссия Д
20:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
2 - 3 2 3
СтрасбургЗавершен
Монако
1 - 1 1 1
Метц1 тайм
Осер
1 - 0 1 0
Тулуза1 тайм
Гавр
0 - 1 0 1
Лорьян1 тайм

Полузащитник "Динамо" - о победе над "Оренбургом": хорошо изучили команду

Полузащитник "Динамо" Бителло прокомментировал победу над "Оренбургом" в 9-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Хорошая и важная победа. Мы знаем, насколько сложно играть против "Оренбурга" здесь на искусственном газоне. Но мы хорошо изучили команду и сделали всё, что просил тренер. Важно было набрать три очка, что мы и сделали. Мы очень довольны", — сказал Бителло в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 21 сентября московское "Динамо" на выезде обыграло "Оренбург" (3:1). Бело-голубые одержали третью победу в сезоне. Голами в составе гостей отметились Эль-Мехди Маухуб, Максим Осипенко, реализовавший пенальти, и Ульви Бабаев.

Подопечные Валерия Карпина на данный момент располагаются на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 12 очков.

В следующем туре "Динамо" сыграет на выезде против "Крыльев Советов". Игра пройдёт в пятницу, 26 сентября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится