Полузащитник "Динамо" - о победе над "Оренбургом": хорошо изучили команду

"Хорошая и важная победа. Мы знаем, насколько сложно играть против "Оренбурга" здесь на искусственном газоне. Но мы хорошо изучили команду и сделали всё, что просил тренер. Важно было набрать три очка, что мы и сделали. Мы очень довольны", — сказал Бителло в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 21 сентября московское "Динамо" на выезде обыграло "Оренбург" (3:1). Бело-голубые одержали третью победу в сезоне. Голами в составе гостей отметились Эль-Мехди Маухуб, Максим Осипенко, реализовавший пенальти, и Ульви Бабаев.
Подопечные Валерия Карпина на данный момент располагаются на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 12 очков.
В следующем туре "Динамо" сыграет на выезде против "Крыльев Советов". Игра пройдёт в пятницу, 26 сентября.
Фото: ФК "Динамо" Москва