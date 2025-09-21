Тренер "Спартака" - о победе над "Крыльями Советов": показали волевые качества

"Команда продемонстрировала характер, показала волевые качества, особенно во втором тайме. Возможно, в первом тайме не всё получилось, были сложности с завершающими передачами, но во втором тайме ребята добавили, одержали заслуженную победу. Очень рад за Угальде. Думаю, эти мячи помогут ему обрести уверенность", - сказал Сакич в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 21 сентября "Спартак" на своём поле обыграл "Крылья Советов". Форвард красно-белых Манфред Угальде оформил дубль в матче после выхода на замену. Последний раз такое достижение удавалось оформлять в составе "Спартака" Джордану Ларссону. Швед сделал это в 2019 году против "Локомотива".
Напомним, что в минувшем сезоне костариканский нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 17 мячами.
На данный момент команда Деяна Станковича находится на пятом месте в РПЛ, имея в своём активе 15 очков.
В следующем туре "Спартак" сыграет дома против "Пари НН". Игра пройдёт в воскресенье, 28 сентября.
Фото: ФК "Спартак" Москва