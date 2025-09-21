Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
1 - 3 1 3
ДинамоЗавершен
Спартак
2 - 1 2 1
Крылья СоветовЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
РостовЗавершен
Краснодар
19:30
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
Астон ВиллаЗавершен
Борнмут
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Арсенал
0 - 1 0 1
Манчестер Сити1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
1 - 1 1 1
СельтаЗавершен
Мальорка
1 - 1 1 1
Атлетико2 тайм
Эльче
19:30
ОвьедоНе начат
Барселона
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
0 - 1 0 1
Рома2 тайм
Торино
0 - 3 0 3
АталантаЗавершен
Кремонезе
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен
Фиорентина
0 - 0 0 0
Комо1 тайм
Интер
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
3 - 4 3 4
УнионЗавершен
Байер
0 - 0 0 0
Боруссия М1 тайм
Боруссия Д
20:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
2 - 3 2 3
СтрасбургЗавершен
Монако
1 - 1 1 1
Метц1 тайм
Осер
1 - 0 1 0
Тулуза1 тайм
Гавр
0 - 1 0 1
Лорьян1 тайм

Тренер "Спартака" - о победе над "Крыльями Советов": показали волевые качества

Тренер "Спартака" Ненад Сакич прокомментировал победу команды над "Крыльями Советов" в 9-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Команда продемонстрировала характер, показала волевые качества, особенно во втором тайме. Возможно, в первом тайме не всё получилось, были сложности с завершающими передачами, но во втором тайме ребята добавили, одержали заслуженную победу. Очень рад за Угальде. Думаю, эти мячи помогут ему обрести уверенность", - сказал Сакич в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 21 сентября "Спартак" на своём поле обыграл "Крылья Советов". Форвард красно-белых Манфред Угальде оформил дубль в матче после выхода на замену. Последний раз такое достижение удавалось оформлять в составе "Спартака" Джордану Ларссону. Швед сделал это в 2019 году против "Локомотива".

Напомним, что в минувшем сезоне костариканский нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 17 мячами.

На данный момент команда Деяна Станковича находится на пятом месте в РПЛ, имея в своём активе 15 очков.

В следующем туре "Спартак" сыграет дома против "Пари НН". Игра пройдёт в воскресенье, 28 сентября.

