Каманцев – о встрече "Краснодара" с "Зенитом": это был один из сложнейших матчей для судейства

"За последние несколько лет это был один из сложнейших матчей, которые я видел на стадионе, в плане судейства, болельщиков, игроков, эмоций. Эксперты еще дадут оценку, но я доволен работой Сергея", – приводит слова Каманцева "Матч ТВ".
Встреча девятого тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Зенитом" состоялась в воскресенье, 21 сентября, на домашнем стадионе команды Мурада Мусаева. По ее итогам победу одержали гости со счетом 2:0. Главным арбитром матча был назначен Сергей Карасев. Голами отметились нападающий Максим Глушенков и полузащитник Луис Энрике.
После этой встречи "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своем активе 19 очков. "Зенит" с 16 очками поднялся на четвертую строчку.