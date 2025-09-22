Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Сочи
19:00
ЦСКАНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Наполи
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Марсель
21:00
ПСЖНе начат

Каманцев – о встрече "Краснодара" с "Зенитом": это был один из сложнейших матчей для судейства

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев высказался о судействе в матче РПЛ "Краснодара" с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
"За последние несколько лет это был один из сложнейших матчей, которые я видел на стадионе, в плане судейства, болельщиков, игроков, эмоций. Эксперты еще дадут оценку, но я доволен работой Сергея", – приводит слова Каманцева "Матч ТВ".

Встреча девятого тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Зенитом" состоялась в воскресенье, 21 сентября, на домашнем стадионе команды Мурада Мусаева. По ее итогам победу одержали гости со счетом 2:0. Главным арбитром матча был назначен Сергей Карасев. Голами отметились нападающий Максим Глушенков и полузащитник Луис Энрике.

После этой встречи "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своем активе 19 очков. "Зенит" с 16 очками поднялся на четвертую строчку.

