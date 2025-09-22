«Подобные идеи в разных форматах имеют право на жизнь, и мы определенные форматы готовы приветствовать, обсуждать и вводить. Я согласен, что это скорее прерогатива РФС, но мне кажется, что это комплексный вопрос. Взять какую-то отдельно взятую меру, вырванную из контекста, ее принять и все решить не получится. Поэтому нужно в совокупности смотреть, что делается, какие результаты, на что обратить внимание, где улучшить свою работу, чем нам можно помочь со стороны министерства в том числе.
Собственно, к этому и призывает министр, он хочет открытого диалога на самом деле. Не надо относиться к этому как к ограничению ради ограничений. Он не пытается быть цербером, он пытается придать новый импульс в развитии футбола», — заявил Митрофанов «Матч ТВ» в рамках форума.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в ближайшее время в Российской Премьер-Лиге будет изменен лимит на легионеров. На данный момент клубы могут вносить в заявку не более 13 иностранных футболистов и одновременно выпускать на поле лишь восемь из них. Новый лимит предполагает, что клубы РПЛ смогут иметь в своем распоряжении не более 10 легионеров и выпускать одновременно на поле половину из них.
Митрофанов — о Дегтяреве: министр не пытается быть цербером, он пытается придать новый импульс в развитии футбола
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов прокомментировал идею Министерства спорта о введении так называемого «налога на легионеров» — отчислений в фонд развития молодежи при каждой покупке иностранного игрока.
Фото: РФС