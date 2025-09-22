«Я продолжаю смеяться над теми, кто ещё недавно отправлял Станковича в отставку. Сейчас отставание от первого места в четыре очка, а скоро будет еще меньше, ведь выиграем у «Нижнего Новгорода» и попадём в тройку. Вы кого слушаете? Про футбол у нас могут говорить только пять-шесть человек, игравшие на высочайшем уровне, остальные пузыри пускают. «Спартак» никому в этом сезоне не проиграл по игре. Всё, что я говорю – сбывается. В этом году снова будет до последнего тура интрига», – заявил Мостовой «Совспорту».
Матч девятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоялся в воскресенье, 21 сентября, на домашней арене красно-белых. Команда Деяна Станковича одержала победу со счетом 2:1. Первый гол забил нападающий самарской команды Владимир Игнатенко на 6-й минуте. Счет сравнял Угальде. Нападающий «Спартака» оформил дубль на 70-й минуте и принес команде победу.
По итогам девяти туров Российской Премьер-Лиги красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.
Мостовой: продолжаю смеяться над теми, кто ещё недавно отправлял Станковича в отставку
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи об увольнении Деяна Станковича и спрогнозировал успехи «Спартака» в сезоне.
Фото: ФК "Спартак"