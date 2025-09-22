Мохеби - об игре с "Балтикой": это был не футбол, а UFC

"Это был не футбол, а UFC", - сказал Мохеби в интервью "РБ Спорт".
Вчера, 21 сентября, в Калининграде "Балтика" принимала на своём поле "Ростов" в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра на "Ростех Арене" завершилась вничью со счетом 0:0.
На данный момент "южане" располагаются на 11 строчке турнирной таблицы РПЛ с девятью баллами. Они продлили серию без поражений до четырёх игр.
Следующий матч "Ростов" проведёт на своём поле против "Краснодара". Встреча пройдёт в субботу, 27 сентября.
Полузащитник "Ростова" Мохаммад Мохеби прокомментировал ничейный результат матча с "Балтикой" (0:0) в 9-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"