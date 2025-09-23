Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ПСК
15:00
УралНе начат
Broke Boys
19:30
СоколНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
20:00
ЖиронаНе начат
Эспаньол
20:00
ВаленсияНе начат
Леванте
22:30
Реал МадридНе начат
Севилья
22:30
ВильярреалНе начат

Аленичев ответил, готов ли вернуться в "Спартак"

Бывший футболист "Спартака" Дмитрий Аленичев не исключил, что вернется тренировать команду.
Фото: Getty Images
"Юрий Павлович Семин несколько раз возвращался в "Локомотив". Это пример нашего российского тренера. Поэтому все возможно, почему нет. Главное, чтобы было желание у меня и у руководства клуба", — приводит слова Аленичева ТАСС.

В качестве игрока "Спартака" Аленичев четырежды становился чемпионом России – в 1994, 1996, 1997 и 1998 годах, а также два раза выигрывал Кубок страны – в 1994 и 1998 году.

Специалист занимал должность главного тренера московской команды с 2015 по 2016 год. Последним местом работы Аленичев был красноярский "Енисей", из которого он ушел в 2019 году. С тех пор специалист не руководил профессиональными футбольными клубами.

