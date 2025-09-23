"Юрий Павлович Семин несколько раз возвращался в "Локомотив". Это пример нашего российского тренера. Поэтому все возможно, почему нет. Главное, чтобы было желание у меня и у руководства клуба", — приводит слова Аленичева ТАСС.
В качестве игрока "Спартака" Аленичев четырежды становился чемпионом России – в 1994, 1996, 1997 и 1998 годах, а также два раза выигрывал Кубок страны – в 1994 и 1998 году.
Специалист занимал должность главного тренера московской команды с 2015 по 2016 год. Последним местом работы Аленичев был красноярский "Енисей", из которого он ушел в 2019 году. С тех пор специалист не руководил профессиональными футбольными клубами.
Аленичев ответил, готов ли вернуться в "Спартак"
Фото: Getty Images