Барко назвал "Спартак" "великим клубом"

Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко назвал команду самым народным клубом России.
Фото: ФК "Спартак" Москва
- После одного сезона в РПЛ я понял, что "Спартак" - самый большой и народный клуб России. Я очень рад, что оказался здесь. Это правда великий клуб. Сейчас я стараюсь делать всё возможное, чтобы тоже вписать своё имя в историю "Спартака", - сказал Барко в интервью Legalbet.

Эсекьель Барко перешёл в "Спартак" летом 2024 года из "Ривер Плейт". В текущем сезоне аргентинец сыграл десять матчей во всех турнирах за красно-белых, отметился тремя забитыми мячами и отдал одну голевую передачу. Соглашение игрока с московским клубом рассчитано до июля 2027 года.

После девяти туров Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 15 очков, отставая от лидирующего "Краснодара" на четыре балла.

