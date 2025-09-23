Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ПСК
1 - 2 1 2
УралЗавершен
Broke Boys
0 - 2 0 2
СоколЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Эспаньол
2 - 2 2 2
ВаленсияЗавершен
Леванте
22:30
Реал МадридНе начат
Севилья
22:30
ВильярреалНе начат

Стали известны сроки возвращения Головина в строй

Пресс-служба "Монако" рассказала о сроках восстановления полузащитника Александра Головина.
Фото: ФК "Монако"
"У Александра Головина травма правого подколенного сухожилия. Возможно, он сможет вернуться после октябрьской паузы на матчи сборных", - передаёт слова пресс-службы "Монако" "РИА Новости Спорт".

В текущем сезоне Александр Головин принял участие в трёх матчах за "Монако" и не отметился результативными действиями.

На данный момент во французском чемпионате "Монако" располагается на первом месте, имея в своём активе 12 очков.

Также российский хавбек вызывался на сентябрьский сбор национальной команды и принял участие в товарищеском матче против Катара (4:1). Александр Головин отыграл на поле 90 минут и отметился забитым мячом.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится