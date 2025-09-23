Стали известны сроки возвращения Головина в строй

"У Александра Головина травма правого подколенного сухожилия. Возможно, он сможет вернуться после октябрьской паузы на матчи сборных", - передаёт слова пресс-службы "Монако" "РИА Новости Спорт".
В текущем сезоне Александр Головин принял участие в трёх матчах за "Монако" и не отметился результативными действиями.
На данный момент во французском чемпионате "Монако" располагается на первом месте, имея в своём активе 12 очков.
Также российский хавбек вызывался на сентябрьский сбор национальной команды и принял участие в товарищеском матче против Катара (4:1). Александр Головин отыграл на поле 90 минут и отметился забитым мячом.
Фото: ФК "Монако"