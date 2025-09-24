Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
Родина1 тайм
Велес
14:30
РоторНе начат
Кубань-Холдинг
15:00
Волга УлНе начат
Астрахань
15:00
ЧерноморецНе начат
Череповец
16:00
ШинникНе начат
Волгарь
17:00
НефтехимикНе начат
Фанком
18:00
УфаНе начат
Знамя Труда
18:30
ЧайкаНе начат
Кристалл-МЭЗТ
19:00
ТорпедоНе начат
Текстильщик
19:30
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ПАОК
19:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Мидтьюлланд
19:45
ШтурмНе начат
Динамо Загреб
22:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Мальмё
22:00
ЛудогорецНе начат
Ницца
22:00
РомаНе начат
Брага
22:00
ФейеноордНе начат
Фрайбург
22:00
БазельНе начат
Црвена Звезда
22:00
СелтикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Рамирес: были предложения из Латинской Америки, но душа не лежала. На "Локомотив" согласился сразу

Защитник "Локомотива" Кристиан Рамирес рассказал, почему решил перейти в московский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
"У меня заканчивался контракт с "Ференцварошем", в этот же момент появился интерес от "Локомотива". Я вернулся в Россию по зову сердца. Были предложения от команд из Латинской Америки, но ехать туда душа не лежала. Как только появился "Локомотив", согласился буквально сразу", – приводит слова Рамиреса "Спорт-Экспресс".

"Локомотив" объявил о переходе эквадорского игрока 26 июля. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано на два года. Ранее
Рамирес уже играл в России. С 2017 по 2023 год он выступал за "Краснодар", после чего пополнил состав "Ференцвароша". Вместе с венгерской командой защитник выиграл чемпионат страны и стал обладателем Кубка национальной лиги.

После девяти туров Российской Премьер-Лиги "Локомотив" занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 17 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится