Рамирес: были предложения из Латинской Америки, но душа не лежала. На "Локомотив" согласился сразу

"У меня заканчивался контракт с "Ференцварошем", в этот же момент появился интерес от "Локомотива". Я вернулся в Россию по зову сердца. Были предложения от команд из Латинской Америки, но ехать туда душа не лежала. Как только появился "Локомотив", согласился буквально сразу", – приводит слова Рамиреса "Спорт-Экспресс".
"Локомотив" объявил о переходе эквадорского игрока 26 июля. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано на два года. Ранее
Рамирес уже играл в России. С 2017 по 2023 год он выступал за "Краснодар", после чего пополнил состав "Ференцвароша". Вместе с венгерской командой защитник выиграл чемпионат страны и стал обладателем Кубка национальной лиги.
После девяти туров Российской Премьер-Лиги "Локомотив" занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 17 очков.
Фото: ФК "Локомотив"