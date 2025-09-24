Матчи Скрыть

Кубок России

СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
РодинаЗавершен
Астрахань
0 - 2 0 2
ЧерноморецЗавершен
Велес
2 - 1 2 1
РоторЗавершен
Кубань-Холдинг
2 - 2 (П 8 - 7) 2 287
Волга УлЗавершен
Череповец
1 - 4 1 4
ШинникЗавершен
Волгарь
1 - 1 (П 2 - 4) 1 124
НефтехимикЗавершен
Фанком
1 - 0 1 0
Уфа2 тайм
Знамя Труда
0 - 1 0 1
Чайка1 тайм
Кристалл-МЭЗТ
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Текстильщик
19:30
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

ПАОК
19:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Мидтьюлланд
19:45
ШтурмНе начат
Динамо Загреб
22:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Мальмё
22:00
ЛудогорецНе начат
Ницца
22:00
РомаНе начат
Брага
22:00
ФейеноордНе начат
Фрайбург
22:00
БазельНе начат
Црвена Звезда
22:00
СелтикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Хетафе
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Экс-игрок сборной России: возвращение Кузяева - это хорошо для российского футбола

Экс-игрок сборной России Владимир Гранат высказался о переходе Далера Кузяева в "Рубин".
"Возвращение Далера — это хорошо для российского футбола. Он с большим опытом, с отличными футбольными и человеческими качествами. Для "Рубина" это действительно усиление. Он может дать какой-то креатив в центре поля и стабилизировать игру там", - цитирует Граната "Матч ТВ".

Сегодня, 24 сентября, казанский "Рубин" объявил о подписании Далера Кузяева - полузащитник перешел в клуб на правах свободного агента и заключил однолетний контракт.

Ранее россиянин выступал за французский "Гавр", в составе которого провел во всех турнирах 46 матчей и отметился 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Также футболист был игроком петербургского "Зенита", грозненского "Терека", "Нефтехимика" и "Карелии". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.

