Экс-игрок сборной России: возвращение Кузяева - это хорошо для российского футбола

"Возвращение Далера — это хорошо для российского футбола. Он с большим опытом, с отличными футбольными и человеческими качествами. Для "Рубина" это действительно усиление. Он может дать какой-то креатив в центре поля и стабилизировать игру там", - цитирует Граната "Матч ТВ".
Сегодня, 24 сентября, казанский "Рубин" объявил о подписании Далера Кузяева - полузащитник перешел в клуб на правах свободного агента и заключил однолетний контракт.
Ранее россиянин выступал за французский "Гавр", в составе которого провел во всех турнирах 46 матчей и отметился 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Также футболист был игроком петербургского "Зенита", грозненского "Терека", "Нефтехимика" и "Карелии". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.
Фото: ФК "Зенит"