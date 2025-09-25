Матчи Скрыть

Сборная России может сыграть с Танзанией

Пресс-секретарь Федерации футбола Танзании Алли Пизаро высказался о возможном проведении товарищеского матча с Россией.
"Матч со сборной России будет возможен в следующем году. Если предложение по этой игре будет хорошим — не возникнет никаких проблем для того, чтобы организовать встречу сборных Танзании и России. Но на данный момент мы пока не начали поиск соперников на следующий год, никаких приготовлений не ведется", - приводит слова Пизаро Sport24.

В сентябре национальная команда России одержала победу над Катаром в выездном товарищеском матче со счетом 4:1 и сыграла вничью с Иорданией в Москве (0:0). В октябре команда Валерия Карпина сыграет с Ираном в Волгограде, а также примет на домашнем стадионе московского "Динамо" Боливию.

На данный момент национальная команда России располагается на 33 строчке в рейтинге сборных ФИФА, Танзания в этом рейтинге занимает 107 место.

