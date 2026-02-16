Матчи Скрыть

Лепёхин рассказал, кто будет ключевым игроком "Зенита" весной

Константин Лепёхин, экс-футболист "Зенита", поделился мнением о роли Максима Глушенкова в игре петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"
Эксперт считает, что именно от действий Глушенкова во многом будет зависеть результат команды весной.

- Этой весной у "Зенита", скорее, многое будет зависеть от Глушенкова, а не от новичков. Но не только от него.

В каждой команде есть 3-4 футболиста, от которых результат зависит, - цитирует Лепёхина Legalbet.

В текущем сезоне хавбек провёл 21 матч за петербуржцев, забил десять мячей и оформил семь ассистов на партнёров.

"Зенит" располагается на втором месте в чемпионате России, имея в активе 39 очков. В 19-м туре команда сыграет дома против "Балтики" на домашнем стадионе, поединок пройдёт 27 февраля.

