Лепёхин рассказал, кто будет ключевым игроком "Зенита" весной

- Этой весной у "Зенита", скорее, многое будет зависеть от Глушенкова, а не от новичков. Но не только от него.
В каждой команде есть 3-4 футболиста, от которых результат зависит, - цитирует Лепёхина Legalbet.
В текущем сезоне хавбек провёл 21 матч за петербуржцев, забил десять мячей и оформил семь ассистов на партнёров.
"Зенит" располагается на втором месте в чемпионате России, имея в активе 39 очков. В 19-м туре команда сыграет дома против "Балтики" на домашнем стадионе, поединок пройдёт 27 февраля.