"Дурак". Дивеев пошутил о Круговом после перехода в "Зенит"

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев с юмором рассказал о своём отношении к бывшему партнёру по команде Данилу Круговому.
Фото: ФК "Зенит"
Дивеев рассказал, что после перехода в "Зенит" у него нашлась причина "обидеться" на Кругового.

- Как только я перешёл в "Зенит", Круг [Круговой] продал свой дом. Дурак. Так бы я у него без проблем снимал, - поделился футболист на ютуб-канале "Зенита".

До лета 2024 года Круговой выступал за петербургский клуб, после чего перешёл в ЦСКА, где играл вместе с Дивеевым.

Переход защитника в "Зенит" состоялся в рамках обмена: в обратном направлении в московский клуб отправился нападающий Лусиано Гонду.

"Зенит" с 39 очками идёт на второй строчке в чемпионате России. ЦСКА, набрав на три балла меньше, располагается на четвёртой позиции.

