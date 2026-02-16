"Дурак". Дивеев пошутил о Круговом после перехода в "Зенит"

- Как только я перешёл в "Зенит", Круг [Круговой] продал свой дом. Дурак. Так бы я у него без проблем снимал, - поделился футболист на ютуб-канале "Зенита".
До лета 2024 года Круговой выступал за петербургский клуб, после чего перешёл в ЦСКА, где играл вместе с Дивеевым.
Переход защитника в "Зенит" состоялся в рамках обмена: в обратном направлении в московский клуб отправился нападающий Лусиано Гонду.
"Зенит" с 39 очками идёт на второй строчке в чемпионате России. ЦСКА, набрав на три балла меньше, располагается на четвёртой позиции.