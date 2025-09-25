Новичок "Спартака" высказался о своих впечатлениях о команде

- У меня хорошие первые впечатления о команде. Я сразу отметил, что в "Спартаке" много техничных футболистов. Это очень сильная команда, которая способна добиться высоких результатов, - сказал Ву "Матч ТВ".
"Спартак" объявил о переходе 23-летнего игрока из французского "Ренна" 5 сентября. Кристофер Ву присоединился к красно-белым в качестве свободного агента. На данный момент защитник сыграл два матча за "Спартак", не отметившись результативными действиями.
Кристофер Ву выступал за "Ренн" с 2022 года. Камерунский защитник принял участие в 60 матчах за клуб во всех турнирах, забив 2 гола. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего Ву составляет 5,5 миллионов евро.
Новичок "Спартака" Кристофер Ву поделился впечатлениями о красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"