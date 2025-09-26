Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Крылья Советов
1 - 3 1 3
Динамо2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

Жирона
22:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Бавария
21:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Страсбург
21:45
МарсельНе начат

УЕФА не обсуждал допуск России на международные турниры - источник

Представители федераций-членов УЕФА не обсуждали вопрос допуска России на международные турниры
Фото: официальный сайт РФС
По информации ТАСС, формат встречи был традиционным. Ранее сообщалось, что на заседании присутствовал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Напомним, что ближайший матч сборной состоится 10 октября в Волгограде. Команда Валерия Карпина встретится с Ираном. 14 октября сборная России примет национальную команду Боливии в Москве. Кроме того, в ноябре запланированы встречи России со сборными Чили и Перу.

В сентября Россия вничью сыграла с Иорданией со счетом 0:0, а также на выезде одержала победу на Катаром (4:1).

Напомним, что национальная команда и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

