Нападающий "Оренбурга" - об игре с "Зенитом": нужно не допускать глупых ошибок

Нападающий "Оренбурга" Максим Савельев прокомментировал предстоящий матч 10-го тура против "Зенита".
Фото: ФК "Оренбург"
"Шансы есть всегда, мы будем играть дисциплинированно, как в первом тайме с "Динамо", придерживаться плана, выкладываться на поле, играть на команду. В Премьер-Лиге все команды хорошие, со всеми тяжело играть. Нужно не терять концентрацию, не допускать глупых ошибок", - сказал Савельев в интервью "Матч ТВ".

В субботу, 27 сентября, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе сыграет с "Оренбургом" в 10 туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После девяти сыгранных туров подопечные Владимира Слишковича располагаются на 13 месте в турнирной таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе семь очков. Команда Сергея Семака находится на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками.

