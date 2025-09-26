Билялетдинов - о "Балтике": удивляют настроем и согласованностью

"Балтика" приятно удивляет настроем, движением, согласованностью. Чувствуется единство в построении игры, и это рука тренера. Есть шанс, что по итогам сезона "Балтика" будет в восьмёрке, тем более соперники много очков растеряли", - сказал Билялетдинов в интервью Metaraitings.
В воскресенье, 21 сентября, "Балтика" принимала на своём поле "Ростов". Игра девятого тура Российской Премьер-Лиги завершилась нулевой ничьей. Такой результат позволил калининградцам продлить серию без поражений в РПЛ до девяти матчей. На данный момент команда Андрея Талалаева поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 17 очков.
В следующем туре "Балтика" сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится в воскресенье, 28 сентября, на стадионе "ВЭБ-Арена".
Напомним, что Андрей Талалаев возглавляет калининградцев с сентября 2024 года. Под его руководством "Балтика" стала чемпионом Первой Лиги в прошедшем сезоне и завоевала путёвку в РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"