Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
3 - 0 3 0
АкронЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
Рубин2 тайм
Ростов
19:00
КраснодарНе начат
Зенит
19:30
ОренбургНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
3 - 1 3 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
Ливерпуль1 тайм
Челси
1 - 0 1 0
Брайтон1 тайм
Манчестер Сити
1 - 1 1 1
Бернли1 тайм
Лидс
1 - 1 1 1
Борнмут1 тайм
Ноттингем Форест
19:30
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
1 - 1 1 1
ЛевантеЗавершен
Атлетико
1 - 2 1 2
Реал Мадрид1 тайм
Мальорка
19:30
АлавесНе начат
Вильярреал
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
1 - 1 1 1
Кремонезе2 тайм
Ювентус
19:00
АталантаНе начат
Кальяри
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
2 - 0 2 0
Аугсбург1 тайм
Майнц
0 - 2 0 2
Боруссия Д2 тайм
Вольфсбург
0 - 1 0 1
РБ Лейпциг2 тайм
Санкт-Паули
1 - 2 1 2
Байер2 тайм
Боруссия М
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
18:00
МонакоНе начат
Тулуза
20:00
НантНе начат
ПСЖ
22:05
ОсерНе начат

Бителло: нам повезло, что "Крылья Советов" дали "Динамо" столько свободы

Бразильский атакующий полузащитник московского "Динамо" Бителло прокомментировал выездную победу бело-голубых над "Крыльями Советов" со счётом 3:2 в 10 туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
- Мы знали, что матч с "Крыльями" будет непростым. Это хорошая команда с качественными игроками. Но нам повезло, что они дали нам столько свободы сегодня (26 сентября - прим. Rusfootball.info). Мы забили три достаточно быстрых гола. К сожалению, во второй тайм мы вернулись уже без той интенсивности, которая должна была быть. Немного расслабились, пропустили два гола и чуть пострадали, понервничали в концовке. Конечно, такого с нами не должно происходить, но рад, что по итогу сегодня взяли ещё одни три очка, - передаёт слова Бителло Metaratings.ru.

Московское "Динамо" к 34-й минуте гостевой встречи 10 тура Российской премьер-лиги с самарскими "Крыльями Советов" выигрывало со счётом 3:0 благодаря забитым мячам в исполнении полузащитников Даниила Фомина и Бителло и нападающего Ивана Сергеева.

На 59-й минуте игры вышедший на замену в перерыве атакующий полузащитник волжан Ильзат Ахметов забил первый ответный гол своей команды. На 88-й минуте защитник самарцев Томас Гальдамес с передачи Ахметова сократил отставание до минимума.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится