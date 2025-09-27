Бителло: нам повезло, что "Крылья Советов" дали "Динамо" столько свободы

- Мы знали, что матч с "Крыльями" будет непростым. Это хорошая команда с качественными игроками. Но нам повезло, что они дали нам столько свободы сегодня (26 сентября - прим. Rusfootball.info). Мы забили три достаточно быстрых гола. К сожалению, во второй тайм мы вернулись уже без той интенсивности, которая должна была быть. Немного расслабились, пропустили два гола и чуть пострадали, понервничали в концовке. Конечно, такого с нами не должно происходить, но рад, что по итогу сегодня взяли ещё одни три очка, - передаёт слова Бителло Metaratings.ru.
Московское "Динамо" к 34-й минуте гостевой встречи 10 тура Российской премьер-лиги с самарскими "Крыльями Советов" выигрывало со счётом 3:0 благодаря забитым мячам в исполнении полузащитников Даниила Фомина и Бителло и нападающего Ивана Сергеева.
На 59-й минуте игры вышедший на замену в перерыве атакующий полузащитник волжан Ильзат Ахметов забил первый ответный гол своей команды. На 88-й минуте защитник самарцев Томас Гальдамес с передачи Ахметова сократил отставание до минимума.
Бразильский атакующий полузащитник московского "Динамо" Бителло прокомментировал выездную победу бело-голубых над "Крыльями Советов" со счётом 3:2 в 10 туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"