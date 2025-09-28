Матчи Скрыть

ЦСКА
0 - 0 0 0
Балтика2 тайм
Динамо Мх
17:00
СочиНе начат
Спартак
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
ЧелябинскЗавершен
Шинник
17:00
РоторНе начат
Факел
18:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
16:00
ФулхэмНе начат
Ньюкасл
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм
Эльче
17:15
СельтаНе начат
Бетис
19:30
ОсасунаНе начат
Барселона
22:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен
Рома
16:00
ВеронаНе начат
Пиза
16:00
ФиорентинаНе начат
Лечче
19:00
БолоньяНе начат
Милан
21:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
16:30
ХоффенхаймНе начат
Кельн
18:30
ШтутгартНе начат
Унион
20:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
16:00
ПарижНе начат
Анже
18:15
БрестНе начат
Лилль
18:15
ЛионНе начат
Метц
18:15
ГаврНе начат
Ренн
21:45
ЛансНе начат

Радимов – о грубом фоле Садулаева: его ждет серьезный разговор с Черчесовым

Бывший российский футболист Владислав Радимов прокомментировал эпизод матча "Ахмата" с "Акроном", в котором нападающий Лечи Садулаев прыгнул прямой ногой на вратаря Виталия Гудиева.
Фото: ФК "Ахмат"
"Я думаю, Садулаеву за этот прыжок в ногу вратаря так "прилетит" от Черчесова после матча, что больше он никогда в жизни себе такого не позволит. Это был безрассудный поступок, конечно. Садулаева ждет серьезный разговор с Черчесовым", — приводит слова Радимова "Матч ТВ".

Матч десятого тура Российской Премьер-Лиги состоялся в субботу, 27 сентября. Встреча завершилась победой "Ахмата" со счетом 3:0. Нападающий грозненцев Лечи Садулаев грубо сыграл на вратаре "Акрона" Виталии Гудиеве, за что получил предупреждение.

После этой встречи команда Станислава Черчесова идет седьмой в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. Тольяттинский "Акрон" занимает 14-е место, имея в своем активе семь очков в десяти турах чемпионата России.

