Радимов – о грубом фоле Садулаева: его ждет серьезный разговор с Черчесовым

"Я думаю, Садулаеву за этот прыжок в ногу вратаря так "прилетит" от Черчесова после матча, что больше он никогда в жизни себе такого не позволит. Это был безрассудный поступок, конечно. Садулаева ждет серьезный разговор с Черчесовым", — приводит слова Радимова "Матч ТВ".
Матч десятого тура Российской Премьер-Лиги состоялся в субботу, 27 сентября. Встреча завершилась победой "Ахмата" со счетом 3:0. Нападающий грозненцев Лечи Садулаев грубо сыграл на вратаре "Акрона" Виталии Гудиеве, за что получил предупреждение.
После этой встречи команда Станислава Черчесова идет седьмой в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. Тольяттинский "Акрон" занимает 14-е место, имея в своем активе семь очков в десяти турах чемпионата России.
Бывший российский футболист Владислав Радимов прокомментировал эпизод матча "Ахмата" с "Акроном", в котором нападающий Лечи Садулаев прыгнул прямой ногой на вратаря Виталия Гудиева.
Фото: ФК "Ахмат"