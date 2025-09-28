Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
0 - 0 0 0
Балтика2 тайм
Динамо Мх
17:00
СочиНе начат
Спартак
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
ЧелябинскЗавершен
Шинник
17:00
РоторНе начат
Факел
18:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
16:00
ФулхэмНе начат
Ньюкасл
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм
Эльче
17:15
СельтаНе начат
Бетис
19:30
ОсасунаНе начат
Барселона
22:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен
Рома
16:00
ВеронаНе начат
Пиза
16:00
ФиорентинаНе начат
Лечче
19:00
БолоньяНе начат
Милан
21:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
16:30
ХоффенхаймНе начат
Кельн
18:30
ШтутгартНе начат
Унион
20:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
16:00
ПарижНе начат
Анже
18:15
БрестНе начат
Лилль
18:15
ЛионНе начат
Метц
18:15
ГаврНе начат
Ренн
21:45
ЛансНе начат

Глушенков – об ошибке вратаря "Зенита" в матче с "Оренбургом": ничего такого в этом нет

Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков ответил на вопрос, поддержит ли команда вратаря Дениса Адамова после пропущенного мяча в матче с "Оренбургом".
Фото: ФК "Зенит"
"Да, конечно, поддержим. Ничего такого в этом нет, он же не при 0:0 совершил эту ошибку", — приводит слова Глушенков "Матч ТВ".

Встреча десятого тура Российской Премьер-Лиги состоялась в Санкт-Петербурге в субботу, 27 сентября. "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" со счетом 5:2. Вратарь сине-бело-голубых пропустил мяч на 83-й минуте, гол в ворота хозяев забил защитник "Оренбурга" Эмил Ценов. Стоит отметить, что Максим Глушенков оформил покер, отправив мяч в сетку ворот гостей на 22-й, 34-й, 77-й и 90+2-й минутах.

После этой встречи "Зенит" набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. "Оренбург" идет 13-м, записав в свой актив семь очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится