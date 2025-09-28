Глушенков – об ошибке вратаря "Зенита" в матче с "Оренбургом": ничего такого в этом нет

"Да, конечно, поддержим. Ничего такого в этом нет, он же не при 0:0 совершил эту ошибку", — приводит слова Глушенков "Матч ТВ".
Встреча десятого тура Российской Премьер-Лиги состоялась в Санкт-Петербурге в субботу, 27 сентября. "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" со счетом 5:2. Вратарь сине-бело-голубых пропустил мяч на 83-й минуте, гол в ворота хозяев забил защитник "Оренбурга" Эмил Ценов. Стоит отметить, что Максим Глушенков оформил покер, отправив мяч в сетку ворот гостей на 22-й, 34-й, 77-й и 90+2-й минутах.
После этой встречи "Зенит" набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. "Оренбург" идет 13-м, записав в свой актив семь очков.