Нападающий "Ахмата" Мелкадзе: мы должны быть в семерке лучших

"Сейчас у нас цель выиграть у "Оренбурга". На мой взгляд, мы должны быть в семерке лучших команд по итогам сезона, и постараемся быть как можно выше", — приводит слова Мелкадзе "Матч ТВ".
В субботу, 27 сентября, "Ахмат" одержал разгромную победу над "Акроном". Матч десятого тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 3:0. По итогам встречи, команда из Грозного набрала 15 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Напомним, в августе 2025 года "Ахмат" возглавил Станислав Черчесов. Под его руководством команда не проиграла ни одного матча.
Во вторник, 30 сентября, грозненцы встретятся с "Оренбургом" в матче пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Ахмат"