Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
0 - 0 0 0
Балтика2 тайм
Динамо Мх
17:00
СочиНе начат
Спартак
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
ЧелябинскЗавершен
Шинник
17:00
РоторНе начат
Факел
18:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
16:00
ФулхэмНе начат
Ньюкасл
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм
Эльче
17:15
СельтаНе начат
Бетис
19:30
ОсасунаНе начат
Барселона
22:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен
Рома
16:00
ВеронаНе начат
Пиза
16:00
ФиорентинаНе начат
Лечче
19:00
БолоньяНе начат
Милан
21:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
16:30
ХоффенхаймНе начат
Кельн
18:30
ШтутгартНе начат
Унион
20:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
16:00
ПарижНе начат
Анже
18:15
БрестНе начат
Лилль
18:15
ЛионНе начат
Метц
18:15
ГаврНе начат
Ренн
21:45
ЛансНе начат

Нападающий "Ахмата" Мелкадзе: мы должны быть в семерке лучших

Нападающий "Ахмата" Георгий Мелкадзе озвучил цель команды на сезон.
Фото: ФК "Ахмат"
"Сейчас у нас цель выиграть у "Оренбурга". На мой взгляд, мы должны быть в семерке лучших команд по итогам сезона, и постараемся быть как можно выше", — приводит слова Мелкадзе "Матч ТВ".

В субботу, 27 сентября, "Ахмат" одержал разгромную победу над "Акроном". Матч десятого тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 3:0. По итогам встречи, команда из Грозного набрала 15 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Напомним, в августе 2025 года "Ахмат" возглавил Станислав Черчесов. Под его руководством команда не проиграла ни одного матча.

Во вторник, 30 сентября, грозненцы встретятся с "Оренбургом" в матче пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России.

